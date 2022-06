Uwaga ósmoklasiści. Ważny termin w sprawie wyboru szkoły

Poniedziałek 20 czerwca to w Warszawie i wielu innych miastach Polski ostatni moment na złożenie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja do szkół średnich może stanowić wyzwanie, bo o przyjęcie do nich ubiegają się uczniowie z dwóch roczników.

Daty składania wniosków mogą się różnić w zależności od kuratorium oświaty, któremu podlega dana szkoła. Uczniowie, którzy chcą dostać się do szkół ponadpodstawowych na terenie takich województw jak Mazowieckie, Małopolskie, Pomorskie muszą złożyć wnioski do 20 czerwca (w Warszawie np. do godziny 15:00), logując się do systemu za pomocą loginu i hasła uzyskanego w szkole podstawowej, którą właśnie kończą.

Termin nie dotyczy jednak wszystkich uczniów. Ci, którzy ubiegali się o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz wymagających indywidualnych predyspozycji, zobowiązani byli do złożenia wniosków do 30 maja.

Rekrutacja do liceów 2022 - co po złożeniu wniosków?

Po złożeniu wniosku należy uzupełnić wnioski rekrutacyjne o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (w oryginale lub kopii). Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 1 lipca, a zaświadczenie o wynikach uczniowie otrzymają tydzień później, 8 lipca.

W sytuacjach, gdy wynik egzaminu ósmoklasisty nie spełnia wymogów wybranej szkoły, w określonym terminie można zmienić placówkę. Komisje rekrutacyjne opublikują pełne listy osób, które zakwalifikowały się do wybranych klas w szkołach 22 lipca. Pełne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 29 lipca. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do końca miesiąca.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - o jakich dokumentach należy pamiętać

Uczeń, który został zakwalifikowany do danej szkoły, powinien potwierdzić chęć przyjęcia składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Inaczej przebiega rekrutacja osób, które chcą rozpocząć naukę w klasach międzynarodowych, dwujęzycznych lub sportowych - są one zobowiązane przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub do weryfikacji sprawności fizycznej.

Ósmoklasiści z dwóch roczników

Uczniów starających się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych czeka w tym roku większa konkurencja niż zwykle: z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że do egzaminu ósmoklasisty podeszło w tym roku ok. 509 tysięcy uczniów - znacznie więcej niż rok wcześniej, kiedy do egzaminu podeszło 360 tys. absolwentów szkół podstawowych. Skąd tak duży wzrost? "W tym roku w ósmych klasach są ci, którzy jako pierwsi poszli do szkół obowiązkowo jako sześciolatki. Zakończyli właśnie swój pierwszy etap edukacji i będą starać się o miejsce razem z rok starszymi" - wyjaśnia Justyna Suchecka, dziennikarka TVN24.pl.

Autor:wac//am

Źródło: MEN, TVN24.pl