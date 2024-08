To najbardziej zatłoczone miasta tego lata w Europie

czytaj dalej

Serbowie tłumnie wyszli na ulice po przywróceniu licencji brytyjsko-australijskiej spółce górniczej Rio Tinto na wydobycie litu. Jest to jedno z największych złóż w Europie - donosi BBC. Surowiec ten wykorzystywany jest między innymi do produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych. Aktywiści twierdzą, że kopalnia spowoduje nieodwracalne zniszczenia środowiska. Kilku z nich po weekendowych protestach trafiło do aresztu.