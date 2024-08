Mieszanka wyciskana niczym pasta do zębów. Tak powstaje osiedle z drukarki

czytaj dalej

Polacy mogli od kwietnia do końca lipca zadecydować, czy część ich składki emerytalnej ma trafiać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym. Jak przekazał ZUS, w tej sprawie do Zakładu wpłynęło niemal 16 tysięcy deklaracji. Większość wniosków dotyczyła przekazywania środków do OFE.