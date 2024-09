Komisja Europejska odrzuciła propozycje eksporterów samochodów elektrycznych z Chin wprowadzenia zobowiązań dotyczących cen tych pojazdów. Firmy z Państwa Środka złożyły je licząc, że przekona to Komisję Europejską do rezygnacji z ceł wyrównawczych nałożonych na ten chiński sektor.

Jak powiedział w czwartek rzecznik KE Olof Gill, szczegóły chińskich ofert są poufne. - Możemy jednak potwierdzić, że Komisja dokładnie przeanalizowała oferty w oparciu o przepisy antysubsydyjne Światowej Organizacji Handlu (WTO) i UE. Analizowaliśmy to, czy oferty wyeliminują szkodliwe skutki subsydiów i czy można je będzie skutecznie monitorować i egzekwować. Komisja stwierdziła, że żadna z ofert nie spełnia tych wymagań - dodał rzecznik. KE jednak nadal prowadzi rozmowy z Chinami w sprawie subsydiów i ceł, a wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis spotka się 19 września z chińskim ministrem handlu Wangiem Wentao w Brukseli.

Taryfy i cło na ponad 40 procent

Wizyta chińskiego ministra w Europie nastąpi krótko po wizycie premiera Hiszpanii Pedro Sancheza w Chinach na początku tego tygodnia, podczas której niespodziewanie powiedział, że UE powinna ponownie rozważyć swoje stanowisko w sprawie ceł na samochody elektryczne z Chin. UE jest o krok od nałożenia ostatecznych taryf w wysokości do 35,3 proc. na pojazdy elektryczne produkowane w ChRL. Nowe cło ma zostać dodane do standardowego 10-procentowego cła importowego na samochody. Decyzja musi zostać zaakceptowana przez państwa członkowskie. Taryfy wejdą w życie, jeśli nie zagłosuje przeciwko nim 15 członków UE reprezentujących 65 proc. populacji UE. Reuters wskazuje, że do tej pory Hiszpania była jednym z większych zwolenników unijnych taryf na produkowane w Chinach pojazdy elektryczne. - Nie potrzebujemy kolejnej wojny handlowej. (...) Musimy ponownie rozważyć nasze stanowisko" - powiedział Sanchez w środę w Chinach, zmieniając stanowisko swojego rządu. Komisja Europejska nie chciała w czwartek komentować wypowiedzi Sancheza.