Zamrożono majątek "zaginionej kryptokrólowej". "Historie ofiar rozdzierają serce"

czytaj dalej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie ostrzega przed wszelkimi podróżami do Izraela i terenów objętych konfliktem, w tym do między innymi strefy przygranicznej z Libanem i Syrią oraz do Jerozolimy. Resort poprosił Polaków, przebywających w Izraelu i krajach sąsiednich, o "rozważenie powrotu do kraju".