Polska sieć wychodzi z Rosji

W raporcie przypomniano, że 6 kwietnia br. została podpisana warunkowa umowa sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce rosyjskiej do podmiotu spoza Grupy CCC za cenę 0,5 mln rubli rosyjskich. "W dniu 17 maja 2022 r. w związku ze zrealizowaniem się warunków zawieszających nastąpiła sprzedaż udziałów poza Grupę CCC. Grupa szacuje, że na transakcji tej zrealizuje stratę na poziomie ok. 40,0 mln PLN" - czytamy.

LPP opuszcza Rosję

"Na mocy ustaleń stron transakcji, kupujący nie nabędzie praw do wykorzystywania nazw i znaków towarowych marek odzieżowych należących do LPP SA, natomiast nabędzie prawo do wyprzedaży wszystkich towarów należących do spółki rosyjskiej" - wyjaśniono.