Nord Stream 1 wznowił pracę. Ale ilość gazu z Rosji pozostanie ograniczona

Nord Stream 1 wznowił pracę po planowanej konserwacji. Gaz zaczął płynąć rurociągiem, który jest głównym źródłem dostaw surowca z Rosji do Niemiec. Przesył będzie jednak na niższych poziomach niż wynosi maksymalna przepustowość. Rzecznik Nord Stream AG, operatora gazociągu, przekazał, że zanim zostanie osiągnięta 30-procentowa przepustowość, jaką zarezerwował Gazprom, minie kilka godzin - poinformował dziennik "The New York Times".