Bruksela może wszcząć unijną procedurę wobec Polski. Minister komentuje

Minister finansów o EDP wobec Polski

- Nie ma mowy, żeby KE nie otworzyła procedury EDP. Zostanie na pewno otworzona, bo nasz deficyt za zeszły rok przekracza 3 procent. Ja stoję na stanowisku, że my jesteśmy w wyjątkowej sytuacji. (…) Tak naprawdę inwestujemy w obronność całej UE i jeżeli będą nałożone na Polskę rekomendacje w sprawie EDP, a wciąż mam nadzieję to się nie stanie, to one będą bardzo łagodne - dodał.