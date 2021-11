Astronomiczna kwota za "Pana Wilsona". Piłka z filmu z Tomem Hanksem hitem na aukcji

"Cast Away: Poza światem". Piłka z filmu sprzedana

Motyw piłki w "Cast Away: Poza światem" wymyślił scenarzysta, William Broyles Jr. Spędził on tydzień na bezludnej wyspie na Zatoce Kalifornijskiej, by lepiej zrozumieć uczucia rozbitka. Pewnego dnia fale wyrzuciły na brzeg piłkę do siatkówki i to podsunęło mu pewien pomysł.