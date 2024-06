Zmiany w urlopie macierzyńskim. Projekt trafił do uzgodnień

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zakładający wydłużenie urlopu macierzyńskiego rodzicom wcześniaków oraz noworodków wymagających dłużej hospitalizacji. Regulacja została przesłana między innymi do związków zawodowych, organizacji pracodawców i Rady Dialogu Społecznego.

Rodzice dzieci, które urodziły się przed 28. tygodniem lub ważą mniej niż 1000 gramów, będą mogli skorzystać z 15 dodatkowych tygodni urlopu macierzyńskiego, a rodzice dzieci hospitalizowanych po urodzeniu do 8 tygodni - zakłada projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który we wtorek trafił do uzgodnień.

W uzasadnieniu do projektu zwrócono uwagę, że w obecnym stanie prawnym rodzicom dzieci urodzonych przedwcześnie przysługują takie same uprawnienia rodzicielskie, jak w przypadku dzieci urodzonych w terminie. Mogą oni skorzystać z urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Autorzy projektu wskazują, że w przypadku rodziców wcześniaków oraz dzieci hospitalizowanych częste wizyty u lekarza, długotrwała rehabilitacja wiąże się z koniecznością korzystania z urlopów wypoczynkowych, by móc zapewnić dziecku odpowiednią opiekę medyczną. Rodzice zmuszeni są także do korzystania ze zwolnienia lekarskiego ze względu na opiekę nad chorym dzieckiem.

Rodzice wcześniaków a wydłużony urlop macierzyński

Według projektu dodatkowy urlop macierzyński będzie fakultatywny, udzielany na wniosek, możliwy do wykorzystania w jednej części - bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Urlop ten będzie płatny w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Wprowadzone rozwiązanie będzie stosowane odpowiednio do rodziców przysposabiających dziecko i rodzin zastępczych.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 tygodni albo do 15 tygodni w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko lub w zależności od masy urodzeniowej dziecka.

W projekcie założono, że dla pracujących rodziców dzieci, które urodziły się przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 gramów, dodatkowy urlop macierzyński będzie uzależniony od okresu hospitalizacji dziecka w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15 tygodnia po porodzie.

Pracujący rodzice dziecka urodzonego po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 gramów będą uprawnieni do tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia po porodzie.

Urlop macierzyński a dłuższa hospitalizacja dziecka

W projekcie czytamy, że zmiany obejmą także pracujących rodzice, których dziecko urodziło się po ukończeniu 36. tygodnia ciąży, ale wymaga hospitalizacji. W tym przypadku, żeby pracownik mógł mieć prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dziecko musi być hospitalizowane w okresie od 5 do 28 dnia po porodzie przynajmniej przez dwa kolejne dni. Jeżeli hospitalizacja nastąpi 29 dnia od porodu, a dziecko wyszło ze szpitala po trzech dniach od porodu, pracownik nie będzie miał prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Wydłużony urlop macierzyński - jakie zasady?

Zgodnie z projektem przy ustalaniu wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego okresy pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8. tygodnia lub 15. tygodnia po porodzie będą się sumowały, a niepełny tydzień zostanie zaokrąglony w górę do pełnego tygodnia. Regulacja ta uwzględnia przerwy pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami dziecka.

Zgodnie z projektem również osobom ubezpieczonym niebędącym pracownikami będzie przysługiwał zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego .

Jak przewiduje projekt, dodatkowy urlop macierzyński będzie udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zakończeniem korzystania z urlopu macierzyńskiego.

W ocenie skutków regulacji projektu podkreślono, że po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownik powinien wrócić do pracy na dotychczasowe stanowisko, a jeżeli nie jest to możliwe, to na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracownik nie korzystał z tego urlopu.

Ponadto, zdecydowano się wprowadzić zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Autorzy projektu wyjaśniają, że świadczenie rodzicielskie jest odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego, z którego mogą skorzystać osoby nieubezpieczone, niezatrudnione. Dlatego w przypadku tego świadczenia zdecydowano się wprowadzić analogiczne zmiany.

Zgodnie z projektem prawo do świadczenia rodzicielskiego zostanie wydłużone odpowiednio o te same okresy wskazane w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy. Natomiast ustalenie prawa do wydłużenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, na analogicznych zasadach jak w Kodeksie pracy, będzie następować jednorazowo na wniosek osoby uprawnionej. Dokumentem potwierdzającym prawo do wydłużanego świadczenia rodzicielskiego będzie zaświadczenie wydawane przez szpital.

W projekcie zaproponowano, że nowela wejdzie w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Autorka/Autor:BC

Źródło: PAP