Ważna zmiana w kontaktach z fiskusem

Infolinia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Jakie informacje można uzyskać?

"Jednoczesna obsługa nawet 5 tysięcy połączeń"

- Ogólnokrajowa infolinia KAS umożliwi łatwiejszy kontakt z pracownikami urzędów skarbowych. Teraz będą oni dostępni pod jednym numerem telefonu. Wdrożony przez nas system zapewni jednoczesną obsługę nawet 5 tysięcy połączeń. Co ważne pracownicy urzędów skarbowych będą mogli bezpiecznie udzielać przez telefon także informacji w indywidualnych sprawach, objętych tajemnicą skarbową. Ochronę danych umożliwi uwierzytelnianie specjalnym kodem telePIN, który szybko i łatwo można ustawić w e-Urzędzie Skarbowym - podkreśliła cytowana w informacji, zastępca szefa KAS Małgorzata Krok.

- Dążymy do tego, aby nasi klienci mogli załatwić większość spraw bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Resort finansów rozwija e-Urząd Skarbowy, w którym można rozliczyć swoje podatki i załatwić wiele innych spraw. Klienci logują się do niego z wykorzystaniem platformy login.gov.pl, co zapewnia im bezpieczeństwo. Teraz równie bezpiecznie będą mogli kontaktować się z urzędem skarbowym przez telefon - dodała.