W Polsce przybywa stulatków. Mogą liczyć na dodatkowe świadczenie

Z każdym rokiem jest coraz więcej Polek i Polaków, którzy ukończyli 100 lat. Każda osoba, która obchodzi setne urodziny, może otrzymać honorowe świadczenie pieniężne. Obecnie są one wypłacane dla 2,2 tysiąca stulatków - podała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. To o 200 więcej niż w 2018 roku.

Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku.

Od 1 marca 2020 roku to 4 294 zł każdego miesiąca. Rok wcześniej było to 3 731 zł brutto, dwa lata temu 3 536 zł.

Świadczenie przyznawane z urzędu

Osoby, które nie pobierały wcześniej świadczenia, ponieważ nie pracowały (dotyczy to szczególnie kobiet, które niekiedy przez całe życie zajmowały się domem i dziećmi), powinny złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć do niego dokument potwierdzający datę urodzenia. W imieniu uprawnionego 100-latka może to zrobić także członek rodziny.