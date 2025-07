Umowa z USA podpisana. "Jesteśmy gotowi zagospodarować te pieniądze jak najlepiej"

- Jesteśmy z tego bardzo dumni, jesteśmy bardzo wdzięczni, jesteśmy gotowi spożytkować te pieniądze najlepiej jak potrafimy - mówił minister obrony. - Dla transformacji, modernizacji polskiej armii, dla budowy najsilniejszych zdolności obronnych w Europie, do budowy siły Polski, siły sojuszu, do ochrony naszych granic, do bronienia naszych wartości, do ochrony cywilizacji zachodu, której jesteśmy częścią nieprzerwanie od tysiąca lat - podkreślił Kosiniak-Kamysz.