Trzaskowski: to kluczowy element rozwoju i bezpieczeństwa państwa

"Kluczowy element narodowej strategii bezpieczeństwa państwa"

Zasygnalizował, że technologia, tak samo jak kapitał, ma swoją narodowość. - I musimy zapewnić nam niezależność w tym obszarze. My witamy wszystkie inwestycje, również inwestycje amerykańskie i bardzo dobrze, one również składają się na nasze bezpieczeństwo, ale musimy również zadbać o to, żeby Europa, żeby Polska mogła w tym zakresie rozwijać swoje własne technologie, swoje własne umiejętności – powiedział Trzaskowski.

Transformacja energetyczna

Trzaskowski powtórzył też swoje słowa o "końcu naiwnej globalizacji". Jego zdaniem Polska i UE powinny inwestować we własne zdolności przemysłowe. Przede wszystkim powinny doprowadzić do równej konkurencji pomiędzy podmiotami z i spoza wspólnoty.

- Równe reguły gry dla naszych podmiotów polskich, europejskich i – co najważniejsze – tych spoza Europy. Jeżeli my mamy wyśrubowane standardy, to wszyscy muszą się do tych standardów dopasować. To rzecz właściwie absolutnie oczywista i dlatego tak donośnie mówię o patriotyzmie gospodarczym – powiedział. Dodał, że potrzebne są cła węglowe, podatki od śladu węglowego oraz pełna kontrola łańcuchów dostaw, a UE powinna być niezależna m.in. w kwestii produkcji amunicji oraz leków.