Sekretarz energii USA: transformacja to szansa, atom jedną z opcji

Transformacja to szansa, wszystkie państwa podnoszą się po pandemii i mają teraz szansę przyspieszyć zmiany, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować miliardy - stwierdziła amerykańska sekretarz.

Atom jako źródło zeroemisyjnej energii

Jako jedną z opcji na skuteczną zmianę systemów energetycznych Granholm wskazała energetykę jądrową. To wielkie źródło zeroemisyjnej energii - podkreślała. Granholm przypomniała, że szereg amerykańskich firm dysponujących technologiami jądrowymi jest zaangażowanych w rozmowy z Polską i innymi państwami w takich obszarach jak energetyka, nowe technologie czy dekarbonizacja przemysłu.

W ramach wsparcia, jakiego USA mogą dostarczyć, jest komponent finansowy, "co do którego toczą się rozmowy i tyle mogę powiedzieć" - zastrzegła sekretarz, dodając, że jest też cały obszar wsparcia regulacyjnego czy technicznego, i Stany Zjednoczone mogą go dostarczyć.