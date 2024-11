Byli hakerzy, nie było przedstawicieli firmy. Posiedzenie w sprawie awarii pociągów przerwane

Wniosek o przerwanie prac

- Odnoszę wrażenie, że (...) posłowie komisji infrastruktury wykorzystywani są do tego, aby rozgrywać sprawy konkurencyjne, biznesowe. (...) Wnoszę o to, aby właściwe służby zainteresować tym problemem i to właściwe służby powinny ten problem ocenić i praktycznie przedstawić. Wnoszę również o to, aby uniemożliwić zabranie głosu tak zwanej stronie społecznej, czyli przedstawicielom grupy Dragon Sector, żeby wszystko to, co mają do powiedzenia, mogli zeznać do protokołu przesłuchania CBA, ABW i innych służb - powiedział Adamczyk.