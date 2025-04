Ponad 700 milionów złotych zostanie przekazanych do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), która wykorzysta te środki, by pomóc spółkom Rafako i Rafamet - przekazał premier Donald Tusk.

- Podjąłem decyzję aby przekazać ponad 700 milionów złotych do Agencji Rozwoju Przemysłu. Te pieniądze posłużą między innymi pomocy (...) dwóm firmom raciborskim. Oczywiście Rafako i chodzi tam o nowe uruchomienie produkcji. Będziemy definiować co jest możliwe. (...) Natomiast środki, aby to stało się faktem, zapewnimy poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu - powiedział premier.