Rada Przedsiębiorczości o braku decyzji w sprawie TVN7: celowe działania na szkodę przedsiębiorstwa

Rada Przedsiębiorczości stanowczo protestuje przeciwko wstrzymywaniu decyzji o przedłużeniu koncesji dla kanału TVN7. W wydanym oświadczeniu czytamy m.in. "że mamy tu do czynienia z celowym działaniem na szkodę przedsiębiorstwa, jawnym podważaniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i coraz silniejszym osłabianiem pozycji Polski w oczach krajowych i zagranicznych inwestorów".

Widzowie mogą wyrazić solidarność z kanałem, zwracając się do KRRiT o niezwłoczne przyznanie koncesji.

Rada Przedsiębiorczości zabiera głos w sprawie koncesji dla TVN7

"Nie znamy nawet przyczyn jej braku. Wielomiesięczna zwłoka to kolejna próba zakłócenia funkcjonowania amerykańskiej Grupy Discovery, właściciela stacji TVN. Dzieje się to w sytuacji, gdy nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, nazywana 'Lex TVN', została zawetowana przez Prezydenta RP a obowiązujące przepisy koncesyjne nie uległy żadnym zmianom" - czytamy w stanowisku organizacji.

Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że kanał TVN7 działa w Polsce od 20 lat i nie ma żadnych prawnych przesłanek, które kazałyby pozbawić go koncesji.

"Działania KRRiT to celowa dyskryminacja legalnie działającego przedsiębiorstwa, a także rażące przekroczenie kompetencji przez organ państwowy. Przypominamy: Polskę obowiązują umowy handlowe z USA. Odmowa rekoncesji prowadzić będzie do wysokich odszkodowań, za które zapłaci Skarb Państwa, a w konsekwencji wszyscy polscy podatnicy" - piszą przedstawiciele biznesu.

Rada Przedsiębiorczości to forum współpracy przedstawicieli największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Pierwotnie powołana 17 listopada 2003 r., została reaktywowana 24 marca 2020 r. w celu ratowania polskiej gospodarki zagrożonej pandemią i recesją.

Koncesja dla TVN7

Obecna koncesja dla TVN7 wygasa 25 lutego 2022 roku. Wniosek do KRRiT o jej przedłużenie na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 roku. Na decyzję Rady stacja czeka już ponad rok. Podobnie jak w przypadku stacji TVN24 - której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania - nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak olbrzymie opóźnienie.

TVN7 to jedna z największych, najbardziej rozpoznawalnych i lubianych stacji w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. Od tego czasu kanał dynamicznie się rozwijał i obecnie zajmuje 4. miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16-49. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 procent widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo.