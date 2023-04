Tyle zarobił Daniel Obajtek

Ze sprawozdania finansowego PKN Orlen wynika, że w 2022 roku prezes spółki Daniel Obajtek otrzymał wynagrodzenie w wysokości około 1,4 miliona złotych. Jeśli chodzi o dodatkowe premie "potencjalnie należne" do wypłaty, to szefowi Orlenu przysługuje ponad 1,1 miliona złotych.

Natomiast z tabeli zatytułowanej "premie potencjalnie należne Członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcję w danym roku do wypłaty w roku kolejnym" możemy się dowiedzieć, że prezesowi Orlenu za 2022 rok przysługuje 1,12 mln zł. Za 2021 rok była to kwota 1,018 mln zł.

Obajtek o swoich zarobkach

Obajtek o swoich zarobkach mówił na początku marca w Radiu Zet. - No proszę piętnastokrotność policzyć przez krotność (sic!), to na pewno nie wychodzi tyle. To jest około 100 tysięcy brutto. Netto to będzie około 45-46 tysięcy złotych - stwierdził prezes Orlenu.