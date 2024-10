Ruszyły przesłuchania w sprawie Trybunału Stanu dla Glapińskiego

Kolejne posiedzenie za dwa tygodnie

- Nie przesłuchiwaliśmy dzisiaj decydentów, zgodnie z przyjętą przez komisję zasadą, że zaczynamy od spraw mniejszego kalibru, a potem większego. Kolejne posiedzenie odbędzie się w ciągu dwóch tygodni. Zakładam, że dalej będziemy zajmować się wątkiem obligacyjnym, bo mamy w tym zakresie kilkanaście osób do przesłuchania. Czekamy też na materiały, o które poprosiliśmy o dostarczenie przez prokuraturę, ponieważ NBP nie jest chętny do współpracy z komisją - dodał. Posiedzenia ODK ws. wstępnego wniosku o TS dla prezesa NBP mają charakter zamknięty.

W pracach nad wnioskiem aktywnego udziału nie biorą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiS Paweł Szrot poinformował PAP Biznes w środę, że ma to związek z sierpniowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przepisy ustawy o postawienie przed TS prezesa NBP są niezgodne z konstytucją. Wg Szrota, gdyby uczestniczył aktywnie w pracach komisji, to łamałby prawo.

- Byliśmy obecni dzisiaj na posiedzeniu tylko po to, żeby obserwować i dokumentować to, co się na komisji dzieje - dodał Szrot. W połowie września ODK ustaliła harmonogram prac nad wstępnym wnioskiem o Trybunał Stanu dla prezesa NBP Adama Glapińskiego. Lista świadków do przesłuchania liczy wstępnie ponad 60 nazwisk. W harmonogramie na razie nie ma punktu dotyczącego przesłuchania prezesa NBP Adama Glapińskiego, który będzie jednym z ostatnich wezwanych przed komisję. ODK po przeprowadzeniu postępowania przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu lub o umorzenie postępowania.