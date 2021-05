Polska zamyka niebo dla samolotów z Białorusi

Rada Ministrów przyjęła zakaz wlotu w polską przestrzeń powietrzną samolotów użytkowanych przez przewoźników z Białorusi - poinformował rzecznik rządu Piotr Mueller. - Jest to element realizacji sankcji, o które wnioskował podczas Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki - dodaje.

W środę informowaliśmy o samolocie białoruskich linii lotniczych Belavia, lecącym z Mińska do Barcelony , który krążył przy granicy z Polską. Maszyna wykonała kilka kółek, po czym zawróciła do białoruskiej stolicy.

Wówczas nie było jeszcze decyzji Rady Ministrów o zamknięciu polskiej przestrzeni powietrznej. Rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Paweł Łukaszewicz w rozmowie z portalem tvn24.pl poinformował, że to Francja wydała informację o zamknięciu swojej przestrzeni powietrznej dla białoruskich linii lotniczych. - Załoga samolotu Belavia została poinformowana, że może mieć problemy z przekroczeniem francuskiej przestrzeni powietrznej. Pilot podjął decyzję, by zawrócić do Mińska - przekazał Łukaszewicz. Jak dodał, strona polska nie miała wpływu na tę decyzję.