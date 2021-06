Kolejna tura rozmów o Turowie. "Czesi nie cofają się ani o krok"

W piątek ciąg dlaszy rozmów między przedstawicielami czeskich i polskich władz dotyczące kopalni węgla Turów. W czwartek w negocjacjach międzyrządowej umowy nastąpiła przerwa. Póki co nie osiągnięto porozumienia.

"Przełomu na razie nie ma"

- Przełomu na razie nie ma, ale słuchając tych deklaracji strony polskiej i czeskiej (..) jest pełna zgoda i wyraźna wola kompromisu. Jednak są to deklaracje. Polacy mówią, że zdają sobie sprawę z trudności, jakie dla części czeskich mieszkańców ma kopalnia w Turowie. Z kolei Czesi mówią, że celem nie jest sąd, ale porozumienie i chodzi o to, by chronić mieszkańców zarówno Polski, jak i Czech - tłumaczył reporter TVN24 Michał Tracz, który relacjonuje przebieg rozmów w Turowie.