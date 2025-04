Wzrost cen w Europie. Polska na podium

Inflacja w Unii Europejskiej wyniosła w marcu 2025 roku 2,5 procent rok do roku - przekazał Eurostat. Polska miała trzeci najwyższy wskaźnik HICP we Wspólnocie.

Inflacja w UE. Polska trzecia

Najniższą inflację rok do roku wśród państw członkowskich odnotowano we Francji (0,9 proc.), Danii (1,4 proc.) i Luksemburgu (1,5 proc.).

Inflacja i deflacja miesięczna w UE

W pozostałych 21 krajach wystąpił wzrost cen miesiąc do miesiąca. W tym ujęciu największy wzrost odnotowano w Grecji (o 1,9 proc.), Portugalii (o 1,7 proc.) i we Włoszech (o 1,6 proc.). W Polsce miesięcznie ceny wzrosły o 0,3 proc., co dało 14. miejsce w zestawieniu wśród państw UE.