Ochrona Bałtyku, zamrożone rosyjskie aktywa

We wtorek minister finansów Andrzej Domański powiedział, że polska prezydencja ma pomysł na to, jak skonstruować wyłączenie wydatków na obronę z kalkulacji długu i deficytu. Minister wyraził nadzieję, że najpóźniej do maja uda się sfinalizować prace. Pozwoli to państwom członkowskim inwestować w zbrojenia bez konieczności cięć budżetowych w innych obszarach.