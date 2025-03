Domański o wojnie celnej: będziemy odpowiadać stanowczo

My jako Unia Europejska musimy i będziemy odpowiadać wspólnie, bardzo spójnie i stanowczo na kolejne ewentualne decyzje amerykańskiej administracji - powiedział minister finansów Andrzej Domański w programie "Jeden na Jeden", pytany o wojnę celną ze Stanami Zjednoczonymi.

- Nasze stanowisko jest tutaj jednoznaczne. Wiemy, że cła szkodzą. Szkodzą gospodarce, szkodzą firmom, szkodzą konsumentom, prowadzą w efekcie do wyższych cen, czyli do inflacji. No i ja mam nadzieję, że tutaj ta spirala się nie będzie nakręcać - mówił szef resortu finansów. - My jako Unia Europejska musimy i będziemy odpowiadać wspólnie, bardzo spójnie i stanowczo na kolejne ewentualne decyzje amerykańskiej administracji - dodał.

Jak ocenił napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi narastają. - Nie ma się tutaj co się oszukiwać - zaznaczył.

Domański powiedział, że "chcemy dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi". - To w końcu nasz największy partner handlowy, mówię o całym bloku, Unii Europejskiej, kluczowy sojusznik i w interesie gospodarki, zarówno amerykańskiej jak i europejskiej jest to , aby w kolejnych krokach kolejnych ceł nie wprowadzano. Oczywiście, jeżeli Stany Zjednoczone podejmują decyzje o wprowadzaniu ceł to Unia Europejska musi odpowiadać - podkreślił Domański.

- Myślę, że taki moment nadejdzie - powiedział Domański, zapytany o to, czy ma nadzieję, na uspokojenie relacji. - Mam nadzieję, że amerykańska administracja, widząc ten wpływ na gospodarkę, widząc co dzieje się chociażby na amerykańskiej giełdzie w ostatnich tygodniach, nie będzie prowadziła kolejnych działań - dodał szef resortu finansów.

Ocenił, że obecnie wprowadzone cła będą miały "umiarkowany wpływ" na Polskę. - Nasza gospodarka jest silna i mocno zróżnicowana. Nie jesteśmy tak mocno uzależnieni od eksportu do Stanów Zjednoczonych, jak inne kraje europejskie. Natomiast, powiedzmy to sobie otwarcie, ten wpływ oczywiście negatywny jest. Chociażby dlatego, że uderzyli w gospodarkę niemiecką, co ma konsekwencje także dla gospodarki polskiej. To przecież nasz największy partner handlowy w ramach Unii Europejskiej - wyjaśnił.

Wojna handlowa

W odpowiedzi na cła nałożone w środę przez USA na zagraniczną stal i aluminium Komisja Europejska poinformowała o nałożeniu ceł odwetowych przez UE na towary z tego kraju o wartości 26 mld euro. W pierwszej kolejności KE odwiesi cła z czasów pierwszej prezydentury Donalda Trumpa – obejmujące m.in. amerykański alkohol, motocykle Harley-Davidson i jeansy produkowane głównie w rządzonych przez Republikanów lub kluczowych wyborczo stanach – a potem nałoży nowe, np. na wołowinę i cukier.

Trump, podczas spotkania z premierem Irlandii Michealem Martinem w Białym Domu, powiedział w środę, że USA odpowie na odwetowe cła UE .Prezydent USA powtórzył, że 2 kwietnia ma zamiar nałożyć serię dodatkowych ceł, mających wyrównać stawki stosowane przez inne kraje. Mówił też o zamiarze oclenia importu aut.

W czwartek Trump zagroził cłami odwetowymi w wysokości 200 proc. na wyroby alkoholowe z UE w odpowiedzi na wcześniejsze cła odwetowe UE wobec USA.

Inflacja w Polsce

Domański odniósł się również do konferencji prasowej szefa NBP Adama Glapińskiego, na której przedstawiono prognozy dotyczące inflacji. Wynika z nich, że inflacja w 2025 r. wyniesie 4,9 proc., w 2026 r. znajdzie się na poziomie 3,4 proc., a w 2027 r. na poziomie 2,5 proc.

- My w ministerstwie finansów oczekujemy, że inflacja na koniec roku będzie bliżej 4 proc. a nie 5 proc., jak oczekują analitycy NBP - powiedział minister w programie "Jeden na Jeden".

