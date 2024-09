- Przetarg na zakup laptopów w ramach programu "Laptop dla ucznia" realizowano od października 2022 roku. - Wszystko wskazuje na to, że podczas przetargu doszło do naruszenia przepisów karnych, mogło dojść do sytuacji korupcyjnych, a w związku z tym, w trybie niejawnym - bo takie informacje podczas audytu otrzymaliśmy - zostanie złożone doniesienie do prokuratury, które będzie dotyczyło możliwości popełnienia przestępstwa przy okazji tego przetargu - wyjaśniał w lutym bieżącego roku podczas konferencji prasowej wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

"To nie tylko laptopy"

Kilkanaście tysięcy laptopów wróciło do magazynów

- Dlatego trzeba wprowadzić zmiany w ustawie. Jej projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Będziemy mieć możliwość rozdysponowania laptopów do szkół, tak żeby one nie marnowały się w magazynie. To wciąż dobry technologicznie sprzęt. Przecież dziś nikt nie kupuje laptopa na rok. Zależy nam, żeby mogły one trafić do szkół. Do placówek oświatowych, które wykorzystają ten sprzęt do swojej działalności edukacyjnej. Proces legislacyjny planujemy zamknąć w czwartym kwartale tego roku - zaznaczył Marek Gieorgica.