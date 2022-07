"To jest na pewno największy kryzys w historii"

Jeśli chodzi o rynek energii w kontekście zimy, to wzrost cen dopiero przed nami - powiedziała w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 prezeska zarządu Forum Energii dr Joanna Maćkowiak-Pandera. Zdaniem byłego wiceministra gospodarki Jerzego Markowskiego nadchodzący okres jesienno-zimowy będzie wyjątkowy ze względu na "niezwykle wysoki, nieznany od końca drugiej wojny światowej, poziom cen węgla i surowców energetycznych".

- Myślę, że jeżeli patrzymy na rynek energii, który szczególną presję będzie odczuwał zimą (...), to wzrost cen dopiero przed nami - powiedziała w TVN24 Joanna Maćkowiak-Pandera. Zdaniem prezeski zarządu Forum Energii w związku z tym szczyt inflacji nastąpi wiosną.

Jerzy Markowski mówił w "Faktach po Faktach", że "ceny energii są ważnym i znaczącym czynnikiem inflacjogennym". - One mają bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o inflację w kraju. Dlatego wróżę tutaj niestety źle. Przewiduje tutaj inflację powyżej 20 proc. i to w wyliczeniach oficjalnych - mówił. - Będzie na to miała wpływ przede wszystkim wysoka cena energii elektrycznej, która (wcale) nie będzie konsekwencją kosztów jej produkcji w Polsce - stwierdził.

"Panika, bardzo dużo spekulacji" na rynku

Joanna Maćkowiak-Pandera stwierdziła, że "w tej chwili widzimy dużą panikę" na rynku. - W tle tej trudnej sytuacji, związanej z ograniczaniem dostaw gazu, węgla, ropy z Rosji, za tym idzie też panika, bardzo dużo spekulacji. Rynek energetyczny się właściwie rozregulował, to jest bardzo wrażliwy rynek - powiedziała.

Przyznała jednocześnie, że "kupujemy na zapas wiele rzeczy, bo staramy się zabezpieczyć". - Staramy się kupić więcej węgla, gazu, ropy, aby wypełnić magazyny. Myślę, że gromadzenie zapasów jest słuszną strategią w sytuacji, gdy część magazynów UE jest po prostu niewypełniona do końca - oceniła. - Trudno się zachowywać inaczej, to są zupełnie nowe wyzwania, z którymi naprawdę pół roku, czy rok temu naprawdę nie myśleliśmy, że będziemy mieli z nimi do czynienia - powiedziała.

Według prezeski zarządu Forum Energii "to jest na pewno największy kryzys w historii". - To jest bardzo ważne, jak będziemy reagować. Myślę, że reagujemy w dużym stopniu (jako państwo - red.) udając, że nic się nie dzieje. To jest duże ryzyko, że chociażby przemysł, który w tej chwili zużywa ponad 40 proc. gazu nie będzie odpowiednio przygotowany. Musimy mieć plany redukcji zapotrzebowania właśnie na energię elektryczną, na gaz, też na węgiel, aby dla wszystkich starczyło - tłumaczyła.

Ceny prądu

Jerzy Markowski, pytany o możliwe wzrosty stawek za prąd, przypomniał, że na podwyżki taryf dla gospodarstw domowych "zgodę musi wydać Urząd Regulacji Energetyki". - To jest zgoda, która przede wszystkim jest oparta o pewną świadomą odpowiedzialność polityczną z tytułu dostępności tej energii dla kupującego - mówił.

Zdaniem byłego wiceministra gospodarki nadchodzący okres jesienno-zimowy będzie wyjątkowy ze względu na "niezwykle wysoki, nieznany od końca drugiej wojny światowej poziom cen węgla i surowców energetycznych". - To spowoduje, że nośniki energetyczne, zwłaszcza węgiel kamienny, staną się niedostępne dla bardzo wielu ludzi, którzy muszą go kupić - zauważył.

- Od końca lat 70. zdemoralizowaliśmy się dostępnością energii w Polsce. My mieliśmy jej za dużo, jak na własne potrzeby - mówił. Zwrócił uwagę na takie kwestie, jak niewybudowana elektrownia jądrowa, zamykanie kopalń, utrudnianie rozwoju energetyki odnawialnej. - To wszystko było możliwe do momentu, gdy energii nie brakowało, a jej teraz zabraknie. To wielkie wyzwanie polityczne, także dla klasy rządzącej - ocenił.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24