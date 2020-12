Ruszyło pozyskiwanie gruntów pod nowe, wielkie lotnisko w Polsce

Rozpoczynamy pozyskiwanie gruntów pod Centralny Port Komunikacyjny - poinformował w środę wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała. - Wszyscy zainteresowani sprzedażą gruntów z wyznaczonego obszaru pod budowę mogą zgłaszać się do spółki CPK - dodał. Pozyskiwanie działek potrwa do 2023 roku.

Sześć sposobów

Jak tłumaczył, pozyskiwanie gruntów będzie się odbywać na sześć sposobów. - Pierwszy z nich to Program Dobrowolnych Nabyć. Od dzisiaj wszyscy zainteresowani sprzedażą gruntów z wyznaczonego obszaru mogą zgłaszać się do spółki CPK - powiedział Horała.

Kolejny sposób pozyskiwania gruntów pod inwestycję, to przyjmowanie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów jednostek samorządu terytorialnego. Trzeci to nieruchomości zamienne przeznaczone na finalizację transakcji w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Kolejny sposób to komercyjne nabywanie nieruchomości. Następny to aporty nieruchomości Skarbu Państwa. Ostatni sposób to wywłaszczenie.