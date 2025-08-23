Nowy podatek dla turystów. Trzeba będzie dopłacić kilkaset złotych

Podróż do Tanzanii będzie droższa - rząd tego kraju wprowadza nowy podatek lotniczy, który obejmie wszystkich pasażerów przylatujących samolotem, w tym odwiedzających Zanzibar.

Opłata od 1 listopada wyniesie 45 dolarów za lot (164 złote) w jedną stronę i 90 dolarów (328 złotych) za podróż w obie strony.

Niemowlęta poniżej drugiego roku życia będą zwolnione z opłaty. Nowy podatek będzie również obowiązywał podróżnych odwiedzających Zanzibar.

Tanzania i Zanzibar. Podróż będzie jeszcze droższa

Opłata zostanie pobrana przy zakupie biletu i na rachunku będzie widoczna jako osobna pozycja. W przypadku odwołania podróży lub niewykorzystania biletów podróżni otrzymają pełny zwrot kosztów.

Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego Tanzanii opłata zostanie przeznaczona na nowe systemy kontroli granicznej i obsługi pasażerów.

Krytyka branży lotniczej i dodatkowe koszty

- W Afryce podatki, opłaty i należności są już o 12-15 procent wyższe od średniej światowej, co czyni ją jednym z najdroższych regionów dla linii lotniczych. Dalsze nieuzasadnione podwyżki jedynie zwiększają obciążenie pasażerów i podważają rolę lotnictwa w łączeniu ludzi i gospodarek - skomentował decyzję władz Tanzanii Kamil Al Awadhi, wiceprezes regionalnego Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).

Zanzibar MexChriss/Shutterstock

Niedawno Tanzania wprowadziła obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 44 dolarów, które u państwowego ubezpieczyciela musi wykupić każda odwiedzająca ten kraj osoba.

Tanzania coraz droższym kierunkiem turystycznym

Dla turystów Tanzania i generalnie kraje Afryki stają się bardzo drogimi kierunkami. Większość krajów wymaga wiz, których ceny zaczynają się od 30 dolarów jak w przypadku Zimbabwe, 50 dolarów do Tanzanii, 85 do Sierra Leona, a ponad 100 dolarów do sąsiedniej Liberii. Jedną z najdroższych jest wiza do Ghany - jednokrotny wjazd kosztuje 130 dolarów.

Turyści na Zanzibarze OlegD/Shutterstock

Jeszcze wyższe są ceny safari - najtańsze zaczynają się od około 200 dolarów za dzień. W Tanzanii najtańsza jednodniowa wędrówka po Parku Narodowym Kilimandżaro to koszt około 100 dolarów, nie licząc dojazdu do niego. W tym samym kraju jedna noc na pozbawionym luksusów kempingu w Serengeti kosztuje ponad 80 dolarów od osoby, a na ekskluzywne wycieczki z przelotem trzeba przygotować co najmniej 2 tysiące dolarów na każdy dzień.

Autorka/Autor:mp/akw

Źródło: PAP