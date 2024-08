Ceny biletów lotniczych w dół. Te oferty były najtańsze

Te kraje są najchętniej odwiedzane

Zaznaczono jednak, że dane różnią się w zależności od lotniska wylotu. Pasażerowie rozpoczynający podróż w Gdańsku najchętniej polecą do Barcelony, Oslo i Kopenhagi, a z Krakowa - do Paryża, Mediolanu i Rzymu. Podróżujący z Katowic najczęściej wybierają Split, Dortmund i Rzym, ci z Lublina Split, Burgas, Gdańsk, turyści z Poznania stawiają na Zadar, Maltę i Londyn, a warszawscy na Rzym, Alicante, Ateny, Paryż czy Mediolan.

Najtańsze oferty

"Wg danych na dzień 9 sierpnia, 18 proc. lotów sierpniowych to te, które będą realizowane podczas długiego weekendu (czyli z wylotem 14-17 sierpnia lub z powrotem 14-18 i startem od 10 sierpnia). Średni czas pobytu dla rezerwacji w trakcie długiego weekendu to 6,1 dnia. Wyszczególniono, że wśród najtańszych lotów na długi weekend na platformie Fru. pl (z rezerwacją wykonaną 23 maja) znalazły się m.in. trasy z Gdańska do Haugesund (207 zł), Goteborga (213 zł) lub Kopenhagi (252 zł). Dodano, że największa liczba pasażerów w ramach jednej rezerwacji na okres długiego weekendu, jaką odnotowano objęła 9 osób. Była to podróż z Warszawy do Splitu (Chorwacja) w dniach 11-18 sierpnia, która kosztowała łącznie 20 tys. 452 zł. Fru. pl to założona w 2007 roku internetowa platforma rezerwacji biletów lotniczych.