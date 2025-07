Z serwisu YouTube zniknęły tysiące kont

Digital News Report 2025 przygotowywany przez Reuters Institute for the Study of Journalism (Univeristy of Oxford) zwraca uwagę na globalny zwrot ku informacjom przyswajanym za pośrednictwem platform społecznościowych. Coraz powszechniejsze są obawy dotyczące dezinformacji. Obecnie 58% badanych wyraża zaniepokojenie tym, że coraz trudniej odróżnić im prawdę od fałszu.