Utwory gwiazd największej amerykańskiej wytwórni muzycznej wracają na TikToka

We wspólnym czwartkowym oświadczeniu firm napisano, że trwają starania, aby jak najszybciej przywrócić muzykę artystów wytwórni na TikTok'a.

Rozwiązane kwestie dotyczące AI

W umowie TikTok zobowiązał się między innymi do wypracowania rozwiązań mających zniwelować negatywne skutki związane z wykorzystywaną przez użytkowników serwisu generatywną sztuczną inteligencją - technologią, za pomocą której można stworzyć muzykę łudząco podobną do oryginalnych utworów artystów. Takie piosenki mają być na bieżąco usuwane z serwisu.

Jeden z pierwszych przykładów muzyki stworzonej przez sztuczną inteligencję, która pojawiła się w internecie, był muzczny duet dwóch wychowankow Universal, Drake'a i The Weeknd - "Heart on My Sleeve". Został jednak szybko wycofany z TikTok, Spotify i YouTube, a Universal ostrzegł wówczas, że muzyka generowana przez sztuczną inteligencję "pozbawia artystów należnego im wynagrodzenia".