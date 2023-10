Fiskus na tropie. "Prowadzone są stałe, bieżące działania weryfikacyjne"

Czynności sprawdzające fiskusa

Zaznaczyła, że działania KAS zmierzające do weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych prowadzone są zawsze na "podstawie wyników analizy ryzyka, która determinuje to, jakie czynności i z jaką częstotliwością są podejmowane". - Analizą obejmowane jest szereg informacji i danych, a nie tylko pojedyncze elementy, tj. wykonywany zawód czy rodzaj branży, lub też skorzystanie z jednego rodzaju ulg. Zasady takie stosujemy również do branży IT. Tym samym pojedyncze czynniki, jak skorzystanie z ulgi, czy wykonywany zawód, samodzielnie nie stanowią podstawy do uruchomienia kontroli. Ponadto nawet jeśli wynik analizy ryzyka wskazuje na wystąpienie nieprawidłowości, nie jest to jednoznaczne z automatycznym wszczęciem kontroli – stwierdziła rzeczniczka. Wyjaśniła, że urzędy skarbowe w takiej sytuacji uruchamiają czynności sprawdzające. I to w tej prostszej i krótszej procedurze nieprawidłowości są wyjaśniane. - Odnosząc się do kwestii 50-proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich (dotyczy podatników na etacie) ze względu na to, że nie wszyscy informatycy wykonują pracę twórczą w pełnym wymiarze czasu pracy, to tak jak w innych branżach prowadzone są stałe, bieżące działania weryfikacyjne w oparciu o wskazania wyników analizy ryzyka. To samo dotyczy korzystania z ulgi IP-BOX przez firmy – dodała Justyna Pasieczyńska.