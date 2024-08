Rosjanie będą musieli pożegnać się z ważną usługą Google

Google AdSense to program dopasowujący reklamy do witryny na podstawie jej zawartości oraz użytkowników. Pozwala on na stosunkowo łatwe zarabianie na reklamach, także wyświetlanych na YouTube, które dostarczane i zarządzane są przez amerykański koncern. Mogą do niego przystępować zarówno duzi wydawcy, jak i właściciele małych stron. Jednak już nie w Rosji.