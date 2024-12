Rząd Australii zapowiedział w czwartek wprowadzenie przepisów, które zmuszą firmy takie jak Google czy Meta do płacenia mediom za ich treści, które udostępniają na swoich platformach. W przeciwnym razie będą musiały uiszczać ogromne opłaty do budżetu państwa za prawo do dalszej działalności.

Australia reguluje media społecznościowe

W listopadzie Australia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia, tłumacząc to szkodliwością tych platform dla młodzieży. Jeśli serwisy takie jak Facebook, Instagram, TikTok i X nie dostosują się do nowych przepisów, będzie im grozić grzywna do 49,5 mln AUD (ok. 32 mln USD). To pierwsze tak surowe przepisy na świecie.