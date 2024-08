Czerwień zdominowała warszawską sesję, spadki w Europie

WIG20 po otwarciu sesji spada o ponad 3,9 proc. do 2.246,38 pkt. Najmocniej wśród blue chipów tracą na wartości papiery Alior Banku i CD Projektu. Z kolei WIG zniżkuje o ponad 3,8 proc. do 78.503,17 pkt.

Indeks średnich spółek mWIG40 zniżkuje o ponad 4,3 proc. do 5.811,61 pkt., a indeks małych spółek sWIG80 spada o ponad 2,9 proc. do 23.155,91 pkt.

Spadki w Europie

Fatalna sesja w Azji

"Brakuje słów"

"O ile na większości globalnych rynków akcji wciąż możemy mówić o wydarzeniach ostatnich trzech dni w kategoriach korekty, brakuje słów, by określić dzisiejsze zachowanie giełdy w Tokio (po tym, jak w czwartek Nikkei straciło 2,49 proc., a w piątek 5,81 proc.). Na krótko przed zamknięciem dzisiejszy spadek głównego indeksu japońskiej giełdy jest bliski 11 proc., co oznacza, że będzie on zbliżony do najgorszej sesji kryzysu lat 2008-09 i do dnia tragedii w Fukushimie. Potężna przecena dotyka także resztę Azji, w najmniejszym stopniu giełdy chińskie. Kontrakty futures na amerykańskie indeksy sugerują około dwuipółprocentową przecenę S&P500 i przeszło czteroprocentową NASDAQ" - napisał w porannym raporcie dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego Domu Inwestycyjnego Xelion Kamil Cisowski.