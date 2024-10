To już nie kryzys, tylko katastrofa

Widok matek z wózkami to jeszcze widok częsty, ale jednocześnie coraz rzadszy, bo w ostatnim roku urodziło się rekordowo mało dzieci - tylko dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące. To o około trzydzieści tysięcy mniej niż rok wcześniej i dwa i pół raza mniej niż w latach osiemdziesiątych.

Prof. Piotr Szukalski z Katedry Socjologii Struktur i Zmian Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego wskazał, że trendy obserwowane w Polsce, gotowość do posiadania potomstwa, bardzo, bardzo wyraźne odraczanie momentu, w którym kobiety decydują się na posiadanie potomstwa, to są trendy obserwowane także gdzie indziej.

Pozycje z listy "100 konkretów" jeszcze czekają

Na pytanie o to, czy widzi coś, co rząd może zrobić, powinien robić, a nie robi Anna Gembicka ( PiS ) powiedziała, że "powinien zaprosić do takiej dyskusji i zaproponować konkretne rozwiązania".

To przedstawicielka poprzedniej władzy, tej której symbolem był program 500 plus. Dziś 800 plus. Po jego wprowadzeniu dzietność poszła do góry, ale na krótko. Teraz to wyzwanie dla obecnego rządu.