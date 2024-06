Wielki bank zapowiedział zwrot opłat

Oddamy wszystkie opłaty pobrane we wtorek za wypłaty gotówki w urządzeniach Euronetu - przekazał mBank w komunikacie skierowanym do klientów. Ma to związek z akcją protestacyjną sieci bankomatów, w ramach której obniżony został limit wypłaty gotówki do 200 złotych podczas jednej transakcji.

Firma Euronet we wtorek 18 czerwca przeprowadziła jednodniową akcję protestacyjną mającą na celu zwrócenie uwagi na obecną sytuację operatorów bankomatów w Polsce.

"Obniżamy limit krajowej wypłaty gotówki do 200 zł podczas jednej transakcji, ponieważ VISA, Mastercard i Polski Standard Płatności (Blik) nie pokrywają kosztów krajowej wypłaty gotówki z bankomatów ponoszonych przez operatorów bankomatów w Polsce" – podała firma w komunikacie.

Dodała, że od 14 lat stawka za wypłatę gotówki kartą krajową, a od 2015 roku także przy użyciu kodu Blik (tzw. interchange bankomatowy), jaką płacą VISA, Mastercard i Polski Standard Płatności (firma zarządzająca systemem Blik) operatorom bankomatów, praktycznie się nie zmieniła.

mBank reaguje

Obniżenie limitu pojedynczej transakcji oznaczało, że część klientów, chcąc wypłacić większą kwotę, musiała ponieść dodatkowe opłaty. Zareagował na to mBank.

"Euronet obniżył na jeden dzień limit jednorazowej wypłaty do 200 zł klientom wszystkich banków w Polsce. Dla wielu z Was wiązało się to z dodatkowymi kosztami. Ponieważ ani my, ani Wy nie mieliśmy wpływu na tę sytuację, postanowiliśmy, że oddamy wszystkie opłaty pobrane (...) za wypłaty gotówki w urządzeniach tej sieci" - przekazał bank w komunikacie.

"Zwrot będzie automatyczny, zaksięgujemy go na Waszych rachunkach najpóźniej do końca czerwca" - dodano.

UOKiK wszczyna postępowanie

Do protestu Euronetu odniósł się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który zadecydował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie akcji protestacyjnej. W komunikacie wyjaśniono, że nie przesądza to, czy doszło do naruszeń, a UOKiK zbada sytuację przede wszystkim pod kątem przepisów ochrony konkurencji.

"Kluczowe jest ustalenie relacji pomiędzy uczestnikami rynku, w tym mechanizmów podziału opłat za transakcje wypłaty gotówki z bankomatów" - poinformowała rzeczniczka prasowa urzędu.

