Rząd chce budować "tyle co Gierek". Zapowiedzi ministra

Szef resortu rozwoju i technologii pytany w czwartek w radiu RMF FM o to, czy program dopłat do kredytów w ramach programu "Pierwsze Mieszkanie" rozwiąże problemy z mieszkalnictwem w Polsce, wskazał: "W 2022 r. wybudujemy historyczną ilość mieszkań, prawie tyle co (pierwszy sekretarz KC PZPR Edward - red.) Gierek budował w czasach dobrze minionych, czyli grubo ponad 200 tys., może 240 tys."

Waldemar Buda o programie Pierwsze Mieszkanie

Zapowiedziany w połowie grudnia program Pierwsze Mieszkanie, który miałby ruszyć od 1 lipca 2023 r., jest skierowany do osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie. Zgodnie z zapowiedziami MRiT, program będzie zawierać dwa elementy. Pierwszym z nich jest "bezpieczny kredyt 2 proc.". Będzie mogła uzyskać go osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku i "pierwszego mieszkania" spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.