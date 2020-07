Wpływ pandemii na rynek nieruchomości. Najnowszy raport

Na rynku wynajmu długoterminowego pojawiły się nowe lokale

Ceny za m kw. porównywalnych mieszkaniach w 6 miastach wzrosły o ok. 1,9 proc. kwartał do kwartału oraz o 14,2 proc. rok do roku, w 10 miastach o 2,9 proc. kwartał do kwartału oraz 13,3 proc. rok do roku, a w Warszawie o 2,9 proc. kwartał do kwartału oraz o 12,1 proc. rok do roku.