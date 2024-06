– W apartamentowcu wakacyjnym płaci się za możliwość podziwiania pięknego krajobrazu. Mieszkania wakacyjne nie są zwykłymi mieszkaniami. W tym przypadku kluczowa jest lokalizacja , i to właśnie ona winduje ceny. Musi być wyjątkowa, na przykład przy samym jeziorze, a jeśli nad morzem, to najlepiej w pierwszej linii brzegowej – komentuje Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.

Ceny mieszkań nam polskim morzem

Ze wszystkich popularnych kierunków turystycznych w Polsce najwięcej zapłacimy za nowe mieszkanie w Świnoujściu. - Świnoujście w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija. Przed rokiem oddano tu do użytkowania tunel pod Świną, który połączył wyspy Uznam i Wolin. Przyczynił się on do wzrostu liczby odwiedzających to miasto turystów. Średnia cena mieszkania w ofercie świnoujskich firm deweloperskich sięga już 1,3 miliona złotych - dodają eksperci portalu RynekPierwotny.