Zawieszenie broni napędza rynki. Reakcje giełd

Rynki w górę

Przed sesją na GPW

Zawieszenie broni pozytywnym sygnałem dla giełd

Inwestorzy śledzą dynamiczną sytuację wokół konfliktu zbrojnego Izraela z Iranem. Zawieszenie broni między Iranem i Izraelem się utrzymuje, a prezydent Trump jest z tego zadowolony - powiedziała we wtorek rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce. Bruce dodała, że choć jeszcze we wtorek rano dochodziło do wymiany ognia między Izraelem i Iranem, to potem walki ustały. - Myślę, że gdy przyjrzymy się dokładnie temu, jak wyglądał ten dzień, to zauważymy, że miały miejsce pewne działania, które ustały, zawieszenie broni weszło w życie, a prezydent jest zadowolony - powiedziała. Jeszcze we wtorek rano prezydent Trump wyrażał wściekłość na Izrael i Iran, że nie przerwały ostrzałów rakietowych, kierując swój gniew głównie przeciwko Izraelowi. Od tego czasu nie odnotowano potwierdzonych doniesień o złamaniu rozejmu. Wcześniej Trump ogłosił w poniedziałek, że Izrael i Iran w pełni uzgodniły zawieszenie broni, które ma doprowadzić do zakończenia wojny między dwoma krajami. Władze obu krajów zgodziły się na warunki rozejmu, jednak już po jego wdrożeniu zaczęły się wzajemnie oskarżać o jego złamanie przez kontynuowanie ataków rakietowych. - Inwestorzy w większości zignorowali to, co na pierwszy rzut oka wyglądało na ogromne wydarzenie geopolityczne, a ci, którzy zachowali zimną krew i powstrzymali się od ograniczania ryzyka, jak dotąd mieli rację – powiedział Kenneth Broux, szef działu badań korporacyjnych FX i stóp procentowych w Societe Generale. - Jeśli zawieszenie broni się utrzyma (a nie ma gwarancji, że tak się stanie), to rynki niewątpliwie przyjmą je pozytywnie, ponieważ w pewnym stopniu zmniejszy to niepewność – powiedział Daniel Murray, dyrektor generalny EFG Asset Management w Szwajcarii.