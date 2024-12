- My mamy bardzo jasne cele prezydencji. Z jednej strony to są kwestie bezpieczeństwa i bycie adwokatem obrony Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji, ale też mamy bardzo ważną misję, czyli negocjowanie kolejnej perspektywy finansowej - stwierdziła w "Faktach po Faktach" w TVN24 ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Ministra Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła w "Faktach po Faktach", że Polska ma "bardzo jasne cele prezydencji" w Unii Europejskiej, takie jak kwestie bezpieczeństwa, wspierania Ukrainy, a także negocjowanie kolejnej perspektywy finansowej.

Pełczyńska-Nałęcz o polskiej prezydencji

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej zaczyna się 1 stycznia 2025 roku i potrwa tradycyjnie pół roku.

- To jest ważne też z perspektywy mojego ministerstwa, czyli przyszłych funduszy europejskich, przyszłych funduszy spójności, to się wszystko będzie działo w najbliższych miesiącach i żadna węgierska eskalacja nie zmieni naszych celów - podkreśliła ministra funduszy i polityki regionalnej.

Jej zdaniem "gospodarka to jest siła, ale nie można poświęcać kwestii bezpieczeństwa i kwestii suwerenności dla krótkowzrocznych celów gospodarczych i to jest niestety to, co dzisiaj widzimy w środku Węgier i Słowacji".

Według ministry funduszy Słowacja może uznać, że współpraca z prezydentem Rosji Władimirem Putinem może się opłacać.

- Dobry przyjaciel, dobry współpracownik, obiecał gaz, będzie lepiej. Są takie grupy ludzi, partii, narracji w Europie. Trzeba też sobie zdawać sprawę, że cały czas idzie wojna informacyjna i Rosja tę propagandę sieje po całej Europie przez media społecznościowe, przez swoje skorumpowane media i agentów. To się naprawdę cały czas dzieje - stwierdziła.

"W połowie 2025 roku powiemy, co udało się uratować"

- Dwa lata opóźnienia, rok realizacji, bo pierwszy wniosek podpisałam dokładnie 15 grudnia 2023 roku, więc no można powiedzieć, że to jest 12 miesięcy i kilka dni i w ciągu tych 12 miesięcy my przekroczyliśmy półmetek, jeśli chodzi o składanie wniosków - powiedziała ministra, odnosząc się do kwestii Krajowego Planu Odbudowy.

Dodała, że "w połowie przyszłego roku będziemy mniej więcej w stanie powiedzieć, co się udało uratować, a co niestety jest nierealizowalne".

- Dzisiaj podpisałam 4. i 5. wniosek (...). Czy nadrobimy te dwa lata? Nie wiem, ścigamy się z czasem. (...) W połowie przyszłego roku będziemy w stanie powiedzieć, co się udało uratować, a co jest nie do zrealizowania. Ale nie chcę za wcześnie mówić, co zrobimy, a co nie. To są ogromne środki inwestycyjne, bardzo Polsce potrzebne - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz w TVN24.

- Ludzie wdrażający inwestycje są wszędzie (...). Dzisiaj mamy w sumie 630 tysięcy umów podpisanych w całej Polsce, a przyszły rok to będzie rok inwestycji. Do tej pory to były nabory, kontrakty, przygotowania, inwestycje oczywiście też, ale w przyszłym roku może przekroczymy 90 miliardów złotych zainwestowanych w bardzo konkretne rzeczy - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz o KPO TVN24

W piątek Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że podpisała 4. i 5. wniosek z KPO na kwotę ok. 30 mld zł. Wcześniej przedstawiciele ministerstwa informowali, że jeszcze w tym roku Polska planuje złożyć 4. i 5. wniosek o płatność z KPO na kwotę do 30 mld zł.

