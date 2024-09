Pieniądze z UE na powódź. Co wynegocjowano dla Polski?

Obecni na spotkaniu we Wrocławiu szefowie rządów z Polski, Czech , Słowacji i Austrii mówią z satysfakcją o zapowiedziach szefowej Komisji Europejskiej, bo były to deklaracje, które w tym momencie były najbardziej oczekiwane. I nie chodzi tu tylko o samą kwotę 10 miliardów euro.

Ważne wsparcie UE dla Polski

Po pierwsze rządy poszkodowanych państw, w tym Polski liczyły na jasne podkreślenie, że pomoc nie ograniczy się tylko do przewidzianego na wypadek klęsk żywiołowych Funduszu Solidarności , który z zaplanowanym budżetem w wysokości ponad miliarda euro, byłby cennym, ale ze pewnością niewystarczającym wsparciem, by pokryć koszty odbudowy na zalanych terenach.

Po trzecie szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że zmieni się zasada wydawania pieniędzy. Do tej pory środki z Funduszu Solidarności były przyznawane po czasie, gdy już dokonano napraw i odbudowy zniszczonej infrastruktury, wtedy przesłane do Brukseli rachunki po odpowiedniej analizie mogły być opłacone. Teraz to się zmieni - pieniądze mają popłynąć najpierw, by opłacić koszty koniecznych prac, a dopiero potem przyjdzie czas na rozliczanie rachunków.