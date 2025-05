Polskie biuro podróży przejmuje lidera branży z Europy południowo-wschodniej

"Rumunia to dynamicznie rozwijający się rynek, na którym rośnie zainteresowanie zorganizowaną turystyką zagraniczną. Wzrost PKB per capita, mierzony parytetem siły nabywczej, przekłada się na coraz większą aktywność podróżniczą mieszkańców kraju" - powiedział cytowany w komunikacie Maciej Szczechura, prezes Rainbow Tours.

Wielkie przejęcie w turystyce

Założona w 1990 roku Paralela 45 obsługuje rocznie ponad 100 tysięcy klientów, oferując wyjazdy wypoczynkowe do popularnych destynacji, takich jak Turcja , Grecja , Egipt , Tunezja , Hiszpania , Włochy , Portugalia , Cypr czy Zjednoczone Emiraty Arabskie , z wylotami ze wszystkich rumuńskich lotnisk. Paralela 45 ma sieć sprzedaży składającą się z 50 oddziałów w największych miastach w Rumunii , zatrudnia 220 pracowników.

Rainbow Tours to jeden z liderów rynku

Rainbow Tours to założone w 1990 roku polskie biuro podróży oferujące organizację imprez turystycznych, wczasów oraz wycieczek objazdowych. Firma działa w Polsce, Czechach, Hiszpanii, Grecji, Turcji, na Litwie, Słowacji i od niedawna w Rumunii.

Rainbow Tours to założone w 1990 roku polskie biuro podróży

Rainbow Tours to założone w 1990 roku polskie biuro podróży Shutterstock

"Skonsolidowane przychody Rainbow Tours od stycznia do marca 2025 r. wyniosły 878,5 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 20,7 proc. rdr" - podała spółka w komunikacie.