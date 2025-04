Unia Europejska odpowiada Trumpowi. "Zawrzyjmy tę umowę!"

KE nie zmieni zdania w sprawie żywności

Olof Gill pytany, czy KE w rozmowach z Waszyngtonem jest gotowa negocjować kwestie unijnych standardów, które w ocenie Trumpa stanowią bariery pozacelne, uniemożliwiające sprowadzanie do Unii amerykańskich produktów rolno-spożywczych, odpowiedział, że standardy te nie podlegają negocjacjom. - Nasi obywatele oczekują, by nasze standardy pozostały najwyższe na świecie - oświadczył.

- Panie prezydencie, jesteśmy przy negocjacyjnym stole - zaznaczył Gill w odpowiedzi na słowa Trumpa o tym, że UE jest gotowa do rozmów. - W odniesieniu do sugestii prezydenta Trumpa, że UE wykorzystuje USA w sposób okropny, to fakty nie potwierdzają tego twierdzenia - stwierdził rzecznik KE. Jak podkreślił, wartość stosunków handlowych UE-USA wynosi 1,6 biliona euro rocznie, przynosząc "fantastyczne wyniki gospodarcze po obu stronach Atlantyku".

Rozwiązanie: zero za zero

- Jeśli chodzi o samochody, to jasno powiedzieliśmy, że chcemy znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie, zero za zero. Otworzyłoby to ogromne możliwości dla producentów samochodów po obu stronach Atlantyku. Zawrzyjmy tę umowę! - zaapelował rzecznik.