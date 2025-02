Ostatni taki rurociąg. Zaczęli sprowadzać nim rosyjski gaz

Umowa słowackiej SPP z rosyjskim Gazpromem obowiązuje do 2034 r. i "nie jest rozważane jej zerwanie" - poinformował Ferencz.

Ostatni gazociąg łączący Rosję z UE

Po wstrzymaniu z początkiem roku przez Ukrainę tranzytu rosyjskiego surowca, TurkStream stał się ostatnim działającym rurociągiem łączącym Rosję i UE. Biegnie on z rosyjskiego Kraju Krasnodarskiego do europejskiej części Turcji, skąd dalej gaz trafia do UE.