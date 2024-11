"Miał poprawić wizerunek i odwrócić uwagę". Miażdżący raport

Według NIK, projekt "Leśne Gospodarstwa Węglowe", na który już wydano 65,5 mln zł, miał jedynie poprawić wizerunek Lasów Państwowych i odwrócić uwagę opinii publicznej od intensywnej wycinki drzew, a nie przyczynić się do rzeczywistego wzrostu redukcji CO2.

Nieskuteczny projekt redukcji CO2

"Jeszcze przed zakończeniem tego projektu Lasy Państwowe rozpoczęły realizację kolejnego, równie mało perspektywicznego projektu pn. 'Lasy Węglowe', którego koszt ma wynieść blisko 400 mln zł" - wskazała Izba, zaznaczając, że chociaż projekt ten nie był objęty kontrolą NIK, to już dziś można stwierdzić, że jego szacowane efekty będą miały "niezauważalny" wpływ na wzrost redukcji CO2 przez lasy. "Efekt jego realizacji stanowić będzie bowiem zaledwie 0,3 promila rocznej krajowej emisji CO2" - uważa NIK.

Najwyższa Izba Kontroli przypomniała, że w uchwalonej w lipcu 2019 r. przez Radę Ministrów Polityce ekologicznej państwa 2030 założono przeciwdziałanie zmianom klimatu m.in. poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a także zmniejszenie koncentracji CO2 w atmosferze. Służyć temu miał realizowany od 2017 r. przez Polskie Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) projekt strategiczny pn. "Leśne Gospodarstwa Węglowe". Został on także ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).