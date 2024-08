Ten rodzaj zatrudnienia w odwrocie. "Najmniej umów od początku funkcjonowania rejestru"

"Liczba umów o dzieło najniższa w historii"

W pierwszym półroczu 2024 r. złożono do ZUS o 58,8 tys. mniej formularzy RUD i zgłoszono na nich o 151,5 tys. mniej umów o dzieło niż w pierwszym półroczu 2023 r. Jak podał ZUS, porównując te dane do 2022 r. spadki są mniejsze, kolejno o 4,7 tys. mniej formularzy RUD oraz 142,2 tys. mniej umów o dzieło.

"Co czwarty wykonawca umowy o dzieło to osoba w wieku 30-39 lat"

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku umowy o dzieło na formularzu RUD zgłosiło 48,9 tys. podmiotów. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS – 98 proc. wszystkich podmiotów. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 579. Jest to 1,18 proc. ogółu zgłaszających. Umowy o dzieło zgłaszano przede wszystkim na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W ten sposób przekazano 498,9 tys. formularzy RUD. Jest to 90,94 proc. ogółu zgłoszeń.