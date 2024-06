Media: propozycja amerykańskiego koncernu zbrojeniowego dla Polski

Koncern zbrojeniowy Lockheed Martin zaoferował Polsce produkcję rakiet GMLRS do systemów artylerii rakietowej HIMARS - podał we wtorek portal Defense News, powołując się na przedstawiciela firmy. Jak informuje sam koncern, prowadzi rozmowy w sprawie produkcji tych rakiet przez polskie zakłady Mesko.

Czy Polska będzie produkowała rakiety GMLRS?

Portal odnotowuje, że mimo podpisania we wrześniu 2023 r. przez ówczesnego ministra obrony Mariusza Błaszczaka umowy ramowej o zakupie do 486 wyrzutni HIMARS, wciąż nie podpisano umowy końcowej.

Kierowane pociski GMLRS to podstawowy rodzaj amunicji do HIMARS-ów, którego główny wariant posiada zasięg do ok. 70 km. Departament Stanu USA wydał w ubiegłym roku zgodę na sprzedaż Polsce łącznie do 9 tys. rakiet tego typu w trzech wariantach.